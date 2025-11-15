Тренер сборной Чили: интенсивность игры России была на высоком уровне

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о погодных условиях и интенсивности игры в товарищеской встрече с национальной командой России. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды.

«Погода комфортная. Мы понимаем, что здесь теплее, чем в другой части России. Это напоминает юг Чили. Нас здесь хорошо встретили. Мы всем довольны.

Я не хочу выделять игроков персонально, но интенсивность игры соперника была на высоком уровне. Особенно в начале. Но у нас получилось с ней справиться», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.