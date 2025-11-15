Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Чили Кордова: характер игры с командой России был не товарищеский

Тренер сборной Чили Кордова: характер игры с командой России был не товарищеский
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Понравилась наша игра. Мы действовали достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Наши ребята амбициозны и сегодня выглядели организованно. У этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и заслужить победу.

Характер игры был не товарищеский. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать наш проект. И сможем квалифицироваться на следующий чемпионат мира. К тому моменту у нас будет прайм. Дальше у нас матч с Перу. Мы хотим верить, что игра пройдёт тоже на высоком уровне», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

