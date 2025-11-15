Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Чили высказался о возможном приглашении России для участия в Кубке Америки

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о возможном приглашении национальной команды России на Кубок Америки после победы над подопечными Валерия Карпина (2:0) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Приглашение России на Кубок Америки? Это не от меня зависит. Приглашённые команды существуют, но есть своя специфика и свои традиции. Это отдельный турнир, где много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для участия в Кубке Америки приглашаются сборные из других конференций. Так, в 2024 году участие в турнире приняли Канада, Коста-Рика, Мексика, США, Панама и Ямайка из зоны КОНКАКАФ.

