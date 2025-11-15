Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: матч с Чили понравился своей реальностью — мы увидели слабые стороны сборной России

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных России и Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Матч России и Чили очень понравился своей реальностью. Мы увидели слабые и сильные стороны сборной России, поняли, что делать и куда двигаться дальше. Хороший и очень полезный матч для сборной. Чили был одним из сильнейших соперников за этот отрезок. Они играли серьёзно, и этот темп наша команда не выдержала. Вопрос техники — уровень немного разный», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Комментарии
