Сёмин: матч с Чили понравился своей реальностью — мы увидели слабые стороны сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных России и Чили (0:2).

«Матч России и Чили очень понравился своей реальностью. Мы увидели слабые и сильные стороны сборной России, поняли, что делать и куда двигаться дальше. Хороший и очень полезный матч для сборной. Чили был одним из сильнейших соперников за этот отрезок. Они играли серьёзно, и этот темп наша команда не выдержала. Вопрос техники — уровень немного разный», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.