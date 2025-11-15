Грузия — Испания: Микель Оярсабаль оформил дубль на 63-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании. Игра проходит на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Счёт в матче 0:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Микель Оярсабаль оформил дубль на 63-й минуте. Ранее нападающий открыл счёт в матче на 11-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди забил второй гол на 22-й минуте. Форвард Ферран Торрес отличился на 35-й минуте, доведя счёт до разгромного.

После четырёх матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 12 очков в четырёх встречах и располагается на первой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).