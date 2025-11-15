Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Сенегал, результат матча 15 ноября 2025 года, счет 2:0, товарищеский матч 2025

Бразилия победила Сенегал в товарищеском матче, Луис Энрике вышел на замену
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты южноамериканской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 0
Сенегал
1:0 Эстевао – 28'     2:0 Каземиро – 35'    

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Отличился бразильский вингер Эстевао. На 35-й минуте опорный полузащитник Каземиро забил второй мяч своей команды с передачи нападающего Родриго. На 83-й минуте вместо автора победного гола на поле появился вингер «Зенита» Луис Энрике.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с ещё одной африканской командой. Противостоять Бразилии будет сборная Туниса. Игра пройдёт во вторник, 18 ноября. Сенегал в тот же день встретится с национальной командой Кении.

Материалы по теме
Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис
Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android