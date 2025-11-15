Бразилия победила Сенегал в товарищеском матче, Луис Энрике вышел на замену

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты южноамериканской сборной.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Отличился бразильский вингер Эстевао. На 35-й минуте опорный полузащитник Каземиро забил второй мяч своей команды с передачи нападающего Родриго. На 83-й минуте вместо автора победного гола на поле появился вингер «Зенита» Луис Энрике.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с ещё одной африканской командой. Противостоять Бразилии будет сборная Туниса. Игра пройдёт во вторник, 18 ноября. Сенегал в тот же день встретится с национальной командой Кении.