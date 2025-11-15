Скидки
22:45 Мск
«У нас хотели натурализовывать игроков. Я против». Тренер Чили — после матча с Россией

Аудио-версия:
Главный тренер сборной Чили Николас Кордова после товарищеской встречи с национальной командой России (2:0) высказался о формировании состава южноамериканской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«У нас классный микроклимат. Бывает много критики, в том числе несправедливой. Нас всегда пытаются критиковать. За что-то цепляются. Но футбол состоит из деталей. Кому-то кажется, что он знает про команду лучше других, но мы слажены и едины. Я 20 лет играл в футбол. И понимаю, как здесь всё устроено. Всегда есть пересуды. Но мы показываем результат. И справляемся с ответственностью.

Я не испытываю давления из-за критики. Но у меня есть семья, это отражается на них. С критикой я справляюсь. Никаких проблем нет. Наш проект мы хотим развивать комплексно. Делать футболистов лучше, чтобы работала система подготовки. У нас хотели натурализовывать игроков. Я против этого. Правильнее подготовить игроков, которые молоды. Здесь важна роль клубов – они действующие лица. Это то, с чем мы должны работать. Но подход должен быть комплексным», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

