Тренер сборной Чили: поработать в России? Никогда не говори никогда

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова после товарищеского матча с национальной командой России (2:0) высказался о возможной работе в РФ.

«Потренировать в России? Никогда не говори никогда. Мы все помним Марка Гонсалеса, сейчас здесь играет Начо. Россия большая страна, здесь был хороший чемпионат мира. Это истории и традиции. Это футбольная страна. Желаю, чтобы футбол здесь развивался», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.