Главная Футбол Новости

«Две ошибки — два гола». Агкацев — о поражении сборной России от Чили

«Две ошибки — два гола». Агкацев — о поражении сборной России от Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной России Станислав Агкацев прокомментировал поражение национальной команды от Чили (0:2) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Играли в целом хорошо. Можно сказать всю игру. Две ошибки — два гола, так бывает. Было мало времени. Через два на третий игра. Первый матч играл Мотя, поэтому не буду комментировать. По сегодняшней игре, движение хорошее. Хорошо играли, но не удалось забить моменты. А пропустили, можно сказать, необязательные голы», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

