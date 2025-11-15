Эрик Кантона ответил, хранит ли дома завоёванные трофеи

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не хранит дома завоёванные трофеи, а также фотографии ярких моментов игровой карьеры.

«У меня дома нет фотографий или трофеев. Я стремлюсь смотреть лишь вперёд. Не хочу находиться в плену у прошлого.

У меня было прекрасное время, но я знаю, что быстро могу оказаться в плену у этого. Следует смотреть прямо перед собой. Это не всегда просто, но я прилагаю усилия», – приводит слова Кантона The Telegraph.

В составе «Марселя» Кантона становился чемпионом Франции, а также брал Кубок страны. В «Монпелье» он также завоевал национальный Кубок. С «Лидс Юнайтед» игрок становился чемпионом Англии и брал Суперкубок страны. В составе «Манчестер Юнайтед» француз стал четырёхкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны и трёхкратным обладателем национального Суперкубка.