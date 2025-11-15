Головин назвал сборную Чили одним из лучших соперников сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал результат товарищеской встречи с национальной командой Чили. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды.

«Совершили две грубые ошибки. Играли лучше, чем соперник. Потеряли концентрацию — забили одинаковые голы. Это один из самых сложных соперников, но не играли лучше нас — не было сложно. Просто две ошибки — это всё, что они создали», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.