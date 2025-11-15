Станислав Агкацев прокомментировал первое поражение сборной России за четыре года

Вратарь сборной России Станислав Агкацев дал комментарий на тему первого поражения команды за четыре года. В контрольной встрече со сборной Чили россияне проиграли со счётом 0:2.

«Первое поражение в сборной воспринимается неприятно. По игре, если не брать два гола, которые сами себе придумали, не наиграли на поражение. Второй гол — не знаю, неразбериха. Конечно, чтобы была сыгранность, нужно какое-то время, но в сборной такого не бывает», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.