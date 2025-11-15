Валерий Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили в товарищеском матче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении своих подопечных от национальной команды Чили (0:2) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.