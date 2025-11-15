Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
22:45 Мск
Валерий Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили в товарищеском матче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении своих подопечных от национальной команды Чили (0:2) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.

