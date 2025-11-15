Скидки
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин ответил, похожи ли ситуации в сборной России и в «Динамо»

Валерий Карпин ответил, похожи ли ситуации в сборной России и в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин после поражения своих подопечных от национальной команды Чили (0:2) в товарищеском матче сравнил ситуации в столичном клубе и в сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Похожа ли ситуация в «Динамо» и сборной России в последних матчах? Дежавю увидел. Но ошибки допускают игроки разные. Так что здесь параллели проводить смысла нет.

Это не давление. Товарищеский матч. Какое давление? Для Сафонова давление с Перу?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

