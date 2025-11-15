Станислав Агкацев: не слышал, что сборная России идёт на рекорд без поражений

Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с Чили (0:2) в контексте рекорда россиян по числу игр без проигрышей.

— Давило ли это как-то перед матчем?

— Вообще не думал даже об этом. Не слышал про это.

— Не показалось, что Чили грубовато играли эпизодами?

— Наверное, да. Были эпизоды, где грубовато. Для товарищеской игры опять же, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.