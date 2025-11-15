Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи сборной России в 2025 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги 2025 года для своих подопечных, назвав лучший и худший матчи за этот период, после поражения от национальной команды Чили (0:2) в товарищеской встрече. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Я уже не помню, с кем играли в этом году. Лучший? Может, с Катаром. Худший — с Иорданией. Потому что играли так», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.