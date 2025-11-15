Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

«Кому-то забил. Кого-то обыграли». Карпин — о вызове Дзюбы в сборную России

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в марте 2025 года. Дзюба принял участие в товарищеском матче с Гренадой (5:0), в котором отметился голом и результативной передачей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Верный ли ход был вызвать Дзюбу? Да, почему нет. Кому-то забил. Кого-то обыграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей.

