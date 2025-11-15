«Кому-то забил. Кого-то обыграли». Карпин — о вызове Дзюбы в сборную России
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в марте 2025 года. Дзюба принял участие в товарищеском матче с Гренадой (5:0), в котором отметился голом и результативной передачей.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Верный ли ход был вызвать Дзюбу? Да, почему нет. Кому-то забил. Кого-то обыграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей.
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
22:13
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:27
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
21:02
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:48
-
20:48
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:24
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:12