«Кому-то забил. Кого-то обыграли». Карпин — о вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в марте 2025 года. Дзюба принял участие в товарищеском матче с Гренадой (5:0), в котором отметился голом и результативной передачей.

«Верный ли ход был вызвать Дзюбу? Да, почему нет. Кому-то забил. Кого-то обыграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей.