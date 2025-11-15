Тренер сборной России Карпин: намётки по товарищеским матчам на март уже есть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения в товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2) дал комментарий касательно будущих игр россиян.

«Намётки по товарищеским матчам на март уже есть. Но это намётки. Как только будут соперники – объявим. Я бы хотел сыграть с командами из топ-10 рейтинга. Например. Мои пожелания: соперники как можно сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.