Валерий Карпин прокомментировал травму Облякова в матче Россия — Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал травму полузащитника Ивана Облякова в товарищеском матче с национальной команды Чили. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты южноамериканской команды.

«Травма Облякова? Там непонятно. От удара защемило нерв. Как отпустит – будет играть. Батраков вошёл в игру нормально. Но он сам вряд ли доволен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Хавбек московского ЦСКА Обляков покинул поле на 25-й минуте из-за повреждения.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.