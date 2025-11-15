Валерий Карпин ответил, вызовет ли Артёма Дзюбу в сборную России снова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, планирует ли он вновь вызывать в расположение национальной команды нападающего Артёма Дзюбу, после поражения своих подопечных от Чили (0:2) в товарищеском матче.

«Вызову ли Дзюбу ещё? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В 2025 году нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил первый вызов в сборную России с 2021 года. Возвращение форварда состоялось 19 марта в игре с Гренадой (5:0), в которой он установил рекорд по количеству голов за национальную команду, забив свой 31-й мяч в футболке сборной России.