Валерий Карпин ответил, вызовет ли Артёма Дзюбу в сборную России снова
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, планирует ли он вновь вызывать в расположение национальной команды нападающего Артёма Дзюбу, после поражения своих подопечных от Чили (0:2) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Вызову ли Дзюбу ещё? Посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В 2025 году нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил первый вызов в сборную России с 2021 года. Возвращение форварда состоялось 19 марта в игре с Гренадой (5:0), в которой он установил рекорд по количеству голов за национальную команду, забив свой 31-й мяч в футболке сборной России.
