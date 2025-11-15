Тренер сборной России Карпин: атмосфера на матчах команды всегда потрясающая

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения в товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2) на сочинском стадионе «Фишт» высказался об атмосфере, сопутствующей играм с участием российской национальной команды.

«Про Сочи можно сказать то же самое, как и по Волгограду. Спасибо всем, кто пришёл. Сама игра держала. Внимание приковывала.

В Питере и в Москве великолепная атмосфера. Где бы сборная ни играла, атмосфера всегда потрясающая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.