Мирослав Ромащенко объяснил поражение «Урала» от «Нефтехимика» в 19-м туре Первой лиги

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался после матча 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

«Соперника поздравляю с победой. Думаю, мы не заслужили сегодня победу, потому что тяжело входили в игру, было очень много неправильных решений. От линии полузащиты было не то движение, которое бы мы хотели видеть. Долго принимались решения в моменты, когда мы владели мячом. Конечно, ожидали, что игра будет такой тяжёлой. И это не только из-за погодных условий. Всегда у нас матчи с «Нефтехимиком» складываются непросто. Надо принять это поражение, переосмыслить его, сделать правильный анализ и двигаться дальше. У нас ещё два матча в 2025 году. Надо их с достоинством провести», – приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Победа позволила «Нефтехимику» довести количество набранных в сезоне очков до 24 и подняться на девятое место в турнирной таблице. «Урал» на первой строчке в Первой лиге. У команды 39 очков в 19 встречах.