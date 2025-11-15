Станислав Агкацев обратился к болельщикам сборной России после поражения от Чили

Голкипер сборной России Станислав Агкацев записал обращение к болельщикам национальной команды после поражения от Чили (0:2) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Дорогие болельщики! Хочется вас поблагодарить за поддержку. Сегодня была крутая атмосфера на стадионе. К сожалению, не удалось победить, но вы лучшие» — сказал Агкацев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Видео доступно в телеграм-канале сборной России по футболу.

Сборная России потерпела первое поражение за 19 последних матчей. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2). Встреча проходила 11 сентября 2023 года.