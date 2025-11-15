Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу в матче со счётом 4:0 одержали действующие чемпионы Европы.

Счёт в матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 11-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди забил второй гол на 22-й минуте. Форвард Ферран Торрес отличился на 35-й минуте, доведя счёт до разгромного. Во втором тайме Оярсабаль оформил дубль на 63-й минуте.

После пяти матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.