Грузия — Испания, результат матча 15 ноября 2025, счет 0:4, 5-й тур отбора ЧМ-2026

Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Победу в матче со счётом 4:0 одержали действующие чемпионы Европы.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

Счёт в матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 11-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Мартин Субименди забил второй гол на 22-й минуте. Форвард Ферран Торрес отличился на 35-й минуте, доведя счёт до разгромного. Во втором тайме Оярсабаль оформил дубль на 63-й минуте.

После пяти матчей сборная Грузии набрала три очка и занимает третье место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
