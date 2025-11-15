Игорь Осинькин выделил трёх лучших игроков сборной России в матче с Чили

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин назвал трёх футболистов сборной России, которые, по его мнению, выделялись в составе сборной России в проигранном товарищеском матче с национальной командой Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

— Кого из наших футболистов можно выделить со знаком плюс?

— Большую часть матча лучшими на поле были Головин и Глушенков. Максим сыграл весь матч, Александр поменьше. По второму тайму — Кисляк. Когда он был не опорным полузащитником, а «восьмёркой», более атакующим. Через него много пошло, и он умеет иногда своевременно давать передачи, включения, поддержку партнёрам. Оборону трудно выделить, — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России потерпела первое поражение за 19 встреч. Вингер Максим Глушенков отыграл полный матч. Полузащитник Александр Головин был заменён на 60-й минуте, Матвей Кисляк — на 87-й.