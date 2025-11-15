Скидки
Эрик Кантона рассказал о необычном случае из актёрской карьеры

Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Эрик Кантона поделился воспоминаниями о необычном опыте в актёрской работе.

«Будучи актёром, однажды я играл в фильме в Хорватии. Я читал сценарий по-французски, но должен был изучить хорватский язык на слух, ведь мне досталась главная роль. Это заняло у меня три-четыре месяца, каждый день я говорил сам с собой в ванной, в самолёте. Я так увлёкся, что от меня чуть не ушла жена. Я пообещал ей, что в дальнейшем подобного не повторится. А через несколько лет я принял участие в китайской экранизации», – приводит слова Кантона The Telegraph.

Комментарии
