Эрик Кантона: футбол — игра рабочего класса, важно не забывать об этом

Эрик Кантона: футбол — игра рабочего класса, важно не забывать об этом
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Эрик Кантона поделился мнением об атмосфере современного футбола.

«К сожалению, атмосфера на стадионе изменилась. В прошлом сезоне я был на «Олд Траффорд» на матче с «Манчестер Сити», и мне показалось, что там было тихо. Болельщики «Юнайтед» предпочитают ходить на выездные матчи, быть рядом с настоящими фанатами, а не находиться в окружении людей, приехавших из разных уголков мира только ради того, чтобы заглянуть в магазин с атрибутикой.

Мы должны быть ближе к настоящему футболу, к трудящимся. Футбол — это игра рабочего класса, и важно не забывать об этом. Если бы я жил в Англии, я бы предпочёл болеть за клуб третьего или четвёртого дивизиона. Я не вижу той энергии, которая была у нас раньше. Это не вина болельщиков, это вина тех, кто стоит у руля клубов, — экономической системы», – приводит слова Кантона The Telegraph.

