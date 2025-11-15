Скидки
Защитник «Челси» Фофана — о Мареске: он защищает меня и направляет по правильному пути

Защитник «Челси» Фофана — о Мареске: он защищает меня и направляет по правильному пути
Аудио-версия:
Защитник «Челси» Уэсли Фофана высказался о главном тренере лондонского клуба Энцо Мареске, отметив помощь наставника при восстановлении от травм.

«В футболе сложно не торопиться, ведь игры проходят каждые три дня, но он [Мареска] защищает меня и направляет по правильному пути.

Мне сделали операцию на подколенном сухожилии, и нужно сохранять осторожность после возвращения. Он не рискует, потому что хочет, чтобы я мог играть каждые три дня.

Цель — играть в каждом матче; мне нужно осторожно и шаг за шагом двигаться к этому. Кроме того, он защищает меня, потому что я игрок такого типа: агрессивный, быстрый, не боящийся единоборств на поле. Я понимаю это и хорошо чувствую это. Я с ним согласен. Самое главное — продолжать прогрессировать», — приводит слова Фофана официальный сайт «Челси».

Уэсли Фофана за время пребывания в «Челси» успел получить несколько серьёзных травм, в том числе рвал крестообразные связки колена в 2023 году. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах.

