Тренер Игорь Шалимов ответил, за счёт чего сборная России могла обыграть Перу и Чили

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов полагает, что сборная России сыграла не на пределе своих сил в товарищеских матчах с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Три года мы так живём и играем примерно с такими соперниками. Да, интересная игра была. Они на максимуме сыграли — что Перу, что Чили. Если бы мы сыграли на максимуме, то мы в обеих играх одержали бы победы», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В 2025 году российская национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Наиболее крупными являются победы над Гренадой и Замбией (5:0). Единственное поражение россиян в 2025-м случилось в игре с Чили.