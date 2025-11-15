Тренер Игорь Шалимов ответил, за счёт чего сборная России могла обыграть Перу и Чили
Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов полагает, что сборная России сыграла не на пределе своих сил в товарищеских матчах с командами Перу (1:1) и Чили (0:2).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«Три года мы так живём и играем примерно с такими соперниками. Да, интересная игра была. Они на максимуме сыграли — что Перу, что Чили. Если бы мы сыграли на максимуме, то мы в обеих играх одержали бы победы», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
В 2025 году российская национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Наиболее крупными являются победы над Гренадой и Замбией (5:0). Единственное поражение россиян в 2025-м случилось в игре с Чили.
