Гришин ответил, на что следует обратить внимание сборной России после матчей с Перу и Чили

Бывший российский футболист Александр Гришин оценил уровень игры сборной России в товарищеских матчах с национальными командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

«И с Перу, и с Чили мы немножко провалили игры. Здесь нужно отталкиваться от состояния нашей сборной, почему так происходит. Мы насовершали ошибок в обороне, вот это нужно разбирать. Качество всей игры было интересным. И сборная Чили атаковала, и мы какие‑то моменты имели. Большие беспроигрышные серии рано или поздно заканчиваются», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В 2025 году российская национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Наиболее крупными являются победы над Гренадой и Замбией (5:0). Единственное поражение россиян в 2025-м случилось в игре с Чили.

