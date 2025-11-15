Скидки
Игорь Осинькин прокомментировал разгромную победу «Сочи» над сборной Перу

Игорь Осинькин прокомментировал разгромную победу «Сочи» над сборной Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о победе своих подопечных над сборной Перу в контрольном матче. Команды играли на поле тренировочной базы «Сочи». Встреча прошла в закрытом режиме в формате из трёх таймов по 25 минут. «Сочи» одержал победу со счётом 5:1.

«Это футбол, в нём бывает всякое. Счёт матча не соответствовал тому исходу, который должен был быть. У нас было небольшое преимущество, но не на 5:1. Последние четыре гола забили в третьем тайме, мы играли в формате три по 25. Тренировочный формат.

Они нам не раскрывали состав. Участвовали футболисты, которые не играли со сборной России, наверное, они чуть послабее. В любом случае мы довольны игрой. Сыграть с таким соперником всегда интересно, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

