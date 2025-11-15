Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Испания установила рекордную серию без поражений, превзойдя команду Висенте дель Боске

Аудио-версия:
После матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Испании, в котором действующие чемпионы Европы одержали победу со счётом 4:0, команда Луиса де ла Фуэнте установила новый рекорд беспроигрышной серии, оставаясь непобеждённой в основное время на протяжении 30 встреч. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

Таким образом, сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске. Вместе с двукратным победителем Лиги чемпионов «Фурия Роха» не проигрывала с 2010 по 2013 год. Подопечные Луиса де ла Фуэнте не уступают соперникам с 2023 года. За это время национальная команда выиграла Лигу наций и чемпионат Европы.

После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.

