Защитник Вильям Пачо продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» — RMC Sport

Эквадорский защитник Вильям Пачо согласовал условия нового контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, срок действия нового трудового договора футболиста с парижанами будет рассчитан до лета 2030 года. Отмечается, что оклад игрока станет значительно выше.

Пачо перешёл в «Пари Сен-Жермен» из франкфуртского «Айнтрахта» в августе 2024 года за € 45 млн. В послужном списке защитника также есть «Индепендьенте дель Валье» и «Антверпен». В нынешнем клубном сезоне Пачо принял участие в 13 матчах, в которых забил один гол. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент составляет € 65 млн.