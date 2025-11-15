Созин: какие топ-5 лиг игрокам сборной России? Куда после Чили поедут Кисляк и Батраков?

Футбольный эксперт Андрей Созин после товарищеского матча сборной России с национальной командой Чили (0:2) высказался о возможном уходе полузащитников ЦСКА и «Локомотива» Матвея Кисляка и Алексея Батракова в европейские клубы.

«Сборную ругать не хочется. Тут можно опять рассуждать про настрой, уровень сопротивления, ошибки, поле и перелёт… Это уже надоело.

Я на другое хотел обратить внимание. Мы почти после каждого тура РПЛ слышим, что нашими молодыми игроками интересуются в Европе. Якобы за Батраковым уже идёт «ПСЖ», за Кисляком – топ-клубы Турции, за Глебовым и Умяровым ещё кто-то… «Монако» в списке тоже был. Что теперь делать с этими новостями? Какие топ-5 лиг для игроков сборной России? Куда после такого матча с Чили поедут Кисляк и Батраков? Всех якобы куда-то зовут, Карпин всем советует уезжать… Вы сначала посмотрите матч с Чили. Если тут, в товарищеском матче с командой такого уровня, ничего не получается, то куда там в Европу…

Для России, для нашего зрителя – это топ-футболисты. И на наших стадионах, с нашими журналистами и уровнем футбола – они выделяются. Но если говорить о переезде в Европу, то давайте мы дождёмся снятия бана и игры российских клубов хотя бы на уровне Лиги конференций. А пока всем мечтающим увидеть наших футболистов в Европе советую посмотреть игры сборной России. За пару лет, а не только с Чили», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в 19 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк в 22 встречах набрал 5+4 по системе «гол+пас».