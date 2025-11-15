Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: какие топ-5 лиг игрокам сборной России? Куда после Чили поедут Кисляк и Батраков?

Созин: какие топ-5 лиг игрокам сборной России? Куда после Чили поедут Кисляк и Батраков?
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин после товарищеского матча сборной России с национальной командой Чили (0:2) высказался о возможном уходе полузащитников ЦСКА и «Локомотива» Матвея Кисляка и Алексея Батракова в европейские клубы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Сборную ругать не хочется. Тут можно опять рассуждать про настрой, уровень сопротивления, ошибки, поле и перелёт… Это уже надоело.

Я на другое хотел обратить внимание. Мы почти после каждого тура РПЛ слышим, что нашими молодыми игроками интересуются в Европе. Якобы за Батраковым уже идёт «ПСЖ», за Кисляком – топ-клубы Турции, за Глебовым и Умяровым ещё кто-то… «Монако» в списке тоже был. Что теперь делать с этими новостями? Какие топ-5 лиг для игроков сборной России? Куда после такого матча с Чили поедут Кисляк и Батраков? Всех якобы куда-то зовут, Карпин всем советует уезжать… Вы сначала посмотрите матч с Чили. Если тут, в товарищеском матче с командой такого уровня, ничего не получается, то куда там в Европу…

Для России, для нашего зрителя – это топ-футболисты. И на наших стадионах, с нашими журналистами и уровнем футбола – они выделяются. Но если говорить о переезде в Европу, то давайте мы дождёмся снятия бана и игры российских клубов хотя бы на уровне Лиги конференций. А пока всем мечтающим увидеть наших футболистов в Европе советую посмотреть игры сборной России. За пару лет, а не только с Чили», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в 19 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк в 22 встречах набрал 5+4 по системе «гол+пас».

Материалы по теме
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android