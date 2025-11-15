Защитник «Баварии» может покинуть клуб в январе, в числе претендентов «Ювентус» — Фальк

Правый защитник «Баварии» Саша Боэ может сменить команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенцы готовы отпустить французского футболиста в другой клуб уже в январе. Сообщается, что такое решение вызвано большим выбором на позиции на флангах обороны.

По данным источника, интерес к Боэ может возобновить итальянский «Ювентус», который уже предпринимал попытки подписания игрока в летнее трансферное окно. Кроме того, в числе претендентов на латераля называется турецкий «Галатасарай».

Боэ перешёл в «Баварию» из «Галатасарая» в январе 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В текущем сезоне на его счету девять матчей в Бундеслиге без результативных действий.