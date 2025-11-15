Игрок «Манчестер Сити» Рейндерс: «Милан» сможет взять три очка в матче с «Интером»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс, ранее выступавший в составе «Милана», поделился ожиданиями от матча «россонери» с «Интером» в 12-м туре Серии А, а также высказался о шансах своей бывшей команды на чемпионство. Встреча состоится 23 ноября.

«Я обязательно посмотрю дерби, в этом нет никаких сомнений, и буду болеть за «Милан». Сейчас они набрали хороший ход, но дерби, очевидно, будет сложным матчем. Уверен, что «Милан» сможет взять три очка.

Получится ли у «Милана» выиграть скудетто? У них есть шанс победить в этом году, они отлично справляются, я очень надеюсь, что вскоре в истории «Милана» появится вторая звезда», — сказал Рейндерс в интервью для Sport Mediaset.