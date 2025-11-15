Экс-игрок «Крыльев Советов» Корниленко: очень понравилась сборная Чили в игре с Россией

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высоко отозвался о выступлении сборной Чили в товарищеском матче с национальной командой России (2:0).

«Очень понравилась сборная Чили. Видно было, что для них это не товарищеская игра, а больше официальная. А для нашей сборной это был такой товарищеский матч. Все соскучились по официальным матчам, это совсем другие градус и подготовка. Это тоже откладывает свой отпечаток, потому что чувствовалось не то что не хватало настроя или концентрации какой‑то, а просто это очередной товарищеский матч», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».