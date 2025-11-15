Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс получил травму в товарищеском матче за Бразилию

Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс получил травму в товарищеском матче с национальной командой Сенегала (2:0) и покинул поле на 64-й минуте встречи. После матча наставник южноамериканской команды Карло Анчелотти высказался о повреждении игрока.

«Не знаю, есть ли у Габриэла травма. Кажется, он что-то почувствовал в приводящей мышце. Завтра его осмотрят. Мы очень расстроены, что он это почувствовал. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Магальяйнс в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах за клуб, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.