Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс получил травму в товарищеском матче за Бразилию
Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Магальяйнс получил травму в товарищеском матче с национальной командой Сенегала (2:0) и покинул поле на 64-й минуте встречи. После матча наставник южноамериканской команды Карло Анчелотти высказался о повреждении игрока.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 0
Сенегал
1:0 Эстевао – 28' 2:0 Каземиро – 35'
«Не знаю, есть ли у Габриэла травма. Кажется, он что-то почувствовал в приводящей мышце. Завтра его осмотрят. Мы очень расстроены, что он это почувствовал. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Анчелотти ESPN.
Магальяйнс в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах за клуб, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
