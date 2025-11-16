Батракова тянули за ухо, Агкацев бил газон от отчаяния. Яркие фото с матча Россия — Чили

15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» национальная команда России уступила сборной Чили в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча Россия — Чили — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

16 октября 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. С того момента национальная команда провела 16 матчей, забив 59 голов и пропустив шесть мячей.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.