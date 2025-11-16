Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батракова тянули за ухо, Агкацев бил газон от отчаяния. Яркие фото с матча Россия — Чили

Батракова тянули за ухо, Агкацев бил газон от отчаяния. Яркие фото с матча Россия — Чили
Россия — Чили
Комментарии

15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» национальная команда России уступила сборной Чили в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча Россия — Чили — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

16 октября 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. С того момента национальная команда провела 16 матчей, забив 59 голов и пропустив шесть мячей.

Матч с Чили стал для подопечных Валерия Карпина вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android