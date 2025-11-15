Сборная России поздравила Головина с достижением отметки в 50 матчей за команду

Товарищеский матч, в котором сборная России уступила Чили (0:2), стал для полузащитника Александра Головина 50-м в составе национальной команды. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Александр Головин в Клубе Нетто. Поздравляем нашего полузащитника с 50-м матчем в составе сборной России!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России по футболу в телеграм-канале.

Клуб Игоря Нетто объединяет футболистов, которые провели 50 и более матчей за сборные СССР и России. Головин стал 51-м участником клуба. Полузащитник «Монако» дебютировал в национальной команде 7 июня 2015 года в товарищеской игре с Беларусью (4:2). Всего на его счету восемь голов и 14 результативных передач.