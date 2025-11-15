Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сборная России поздравила Головина с достижением отметки в 50 матчей за команду

Сборная России поздравила Головина с достижением отметки в 50 матчей за команду
Товарищеский матч, в котором сборная России уступила Чили (0:2), стал для полузащитника Александра Головина 50-м в составе национальной команды. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Александр Головин в Клубе Нетто. Поздравляем нашего полузащитника с 50-м матчем в составе сборной России!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России по футболу в телеграм-канале.

Клуб Игоря Нетто объединяет футболистов, которые провели 50 и более матчей за сборные СССР и России. Головин стал 51-м участником клуба. Полузащитник «Монако» дебютировал в национальной команде 7 июня 2015 года в товарищеской игре с Беларусью (4:2). Всего на его счету восемь голов и 14 результативных передач.

