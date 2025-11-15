ESPN назвал переход Шевалье в «ПСЖ» лучшим летним трансфером в Европе

ESPN опубликовал рейтинг лучших летних трансферов в Европе, отдав первое место переходу голкипера Люка Шевалье из «Лилля» в «ПСЖ» за € 40 млн. Французский вратарь пропустил 16 мячей в 16 встречах за парижский клуб.

Полностью топ-5 лучших трансферов летнего межсезонья в Европе выглядит следующим образом: