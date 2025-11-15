Скидки
ESPN назвал переход Шевалье в «ПСЖ» лучшим летним трансфером в Европе

ESPN опубликовал рейтинг лучших летних трансферов в Европе, отдав первое место переходу голкипера Люка Шевалье из «Лилля» в «ПСЖ» за € 40 млн. Французский вратарь пропустил 16 мячей в 16 встречах за парижский клуб.

Полностью топ-5 лучших трансферов летнего межсезонья в Европе выглядит следующим образом:

  1. Люка Шевалье – из «Лилля» в «ПСЖ» за € 40 млн.
  2. Брайан Мбемо – из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за € 75 млн.
  3. Альваро Каррерас – из «Бенфики» в «Реал» Мадрид за € 50 млн.
  4. Джордже Петрович и Кивин Келлехер – из «Челси» в «Борнмут» за € 29 млн и из «Ливерпуля» в «Брентфорд» за € 15 млн.
  5. Мартин Субименди – из «Реала Сосьедад» в «Арсенал» Лондон за € 70 млн.
