Холанд ответил, допускает ли он переход в Серию А в будущем

Холанд ответил, допускает ли он переход в Серию А в будущем
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд допустил, что в будущем может продолжить карьеру в Серии А.

«Мне нравится Италия. Я хорошо отыграл в тех матчах, которые здесь проводились, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Сейчас в моей жизни всё хорошо, я не думаю об этом [переходе], но никогда не знаешь, что будет дальше», — приводит слова Холанда Inter-News.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

