Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана, забив Бельгии

Форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев стал автором самого молодого гола в истории национальной команды, поразив ворота сборной Бельгии (1:1) в матче 9-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 1
Бельгия
1:0 Сатпаев – 9'     1:1 Ванакен – 48'    
Удаления: Чесноков – 77' / нет

Футболист «Кайрата» отличился на девятой минуте, установив тем самым рекорд сборной Казахстана. Сатпаев забил дебютный гол за национальную команду в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 3 дней. Ранее рекорд принадлежал вингеру Еркебулану Сейдахмету, забившему в ворота Венгрии (3:2) в марте 2018-го в 18 лет, 1 месяц и 19 дней.

В августе 2026 года Дастан Сатпаев перейдёт в лондонский «Челси». Англичане заплатили за трансфер футболиста € 2,4 млн.

