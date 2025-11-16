Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это не показатель их уровня». Тренер Испании Луис де ла Фуэнте — после разгрома Грузии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал результат матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к ЧМ-2026 с национальной командой Грузии (4:0) и высказался о рекордной беспроигрышной серии своей команды.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

«В сборной Грузии хорошие игроки, но они столкнулись с амбициозной испанской командой, которая хотела хорошо сыграть и победить. Это не показатель уровня Грузии, а свидетельство мастерства Испании.

Я испытываю восхищение и гордость за то, что возглавляю исключительное поколение футболистов. Превзойти рекорд, установленный незабываемой группой игроков, — выдающееся достижение. Мы должны продолжать двигаться вперёд, добиваться результатов и стремиться к новым захватывающим целям», – приводит слова Луиса де ла Фуэнте Королевская испанская футбольная федерация.

Сборная Испании обновила рекорд, достигнутый при наставнике Висенте дель Боске, не проигрывая в основное время на протяжении 30 встреч.

После пяти матчей отбора на ЧМ-2026 Испания заработала 15 очков и располагается на первой строчке в группе Е.

