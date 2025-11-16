Скидки
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 15 ноября, календарь, таблица

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоялись 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 15 ноября:

Казахстан – Бельгия – 1:1;
Лихтенштейн – Уэльс – 0:1;
Турция – Болгария – 2:0;
Грузия – Испания – 0:4;
Кипр – Австрия – 0:2;
Дания – Беларусь – 2:2;
Греция – Шотландия – 3:2;
Босния и Герцеговина – Румыния – 3:1;
Швейцария – Швеция – 4:1;
Словения – Косово – 0:2.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Казахстан обломал Бельгии праздник в отборе ЧМ! Фаворит не дожал даже в большинстве
