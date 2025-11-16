Сборная Швеции в первом матче под руководством Поттера уступила команде Швейцарии

Завершён матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные Швейцарии и Швеции. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Брил Эмболо на 13-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Беньямин Нюгрен на 33-й минуте забил ответный мяч. Гранит Джака на 60-й минуте реализовал пенальти и вернул преимущество команде Швейцарии. Дан Ндой отметился голом на 75-й минуте. Йохан Манзамби забил на 90+4-й минуте. Это был первый матч для Грэма Поттера в качестве главного тренера сборной Швеции.

После этой игры Швейцария с 13 очками возглавляет турнирную таблицу группы B, Швеция с одним очком замыкает таблицу.