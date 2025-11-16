Скидки
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Швейцария — Швеция, результат матча 15 ноября 2025, счет 4:1, 5-й тур квалификации к ЧМ-2026

Сборная Швеции в первом матче под руководством Поттера уступила команде Швейцарии
Аудио-версия:
Завершён матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные Швейцарии и Швеции. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Эмболо – 13'     1:1 Нюгрен – 33'     2:1 Джака – 60'     3:1 Ндой – 75'     4:1 Манзамби – 90+4'    

Брил Эмболо на 13-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Беньямин Нюгрен на 33-й минуте забил ответный мяч. Гранит Джака на 60-й минуте реализовал пенальти и вернул преимущество команде Швейцарии. Дан Ндой отметился голом на 75-й минуте. Йохан Манзамби забил на 90+4-й минуте. Это был первый матч для Грэма Поттера в качестве главного тренера сборной Швеции.

После этой игры Швейцария с 13 очками возглавляет турнирную таблицу группы B, Швеция с одним очком замыкает таблицу.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
