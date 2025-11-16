Защитник «Реала» Хёйсен пропустил матч Испании с Грузией из-за травмы паха — The Athletic

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен не был включён в заявку сборной Испании на матч квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда разгромила Грузию (4:0). Как сообщает издание The Athletic, причиной пропуска игры футболистом является травма паха.

По данным источника, Хёйсен почувствовал дискомфорт во время тренировки в пятницу. Исключение игрока из заявки на матч было осуществлено в целях предосторожности. Сообщается, что защитник должен будет пройти дополнительное обследование.

Ранее из-за травмы паха выбыл аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. Об этом на сайте клуба объявила пресс-служба «сливочных».