Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Защитник «Реала» Хёйсен пропустил матч Испании с Грузией из-за травмы паха — The Athletic

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен не был включён в заявку сборной Испании на матч квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда разгромила Грузию (4:0). Как сообщает издание The Athletic, причиной пропуска игры футболистом является травма паха.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

По данным источника, Хёйсен почувствовал дискомфорт во время тренировки в пятницу. Исключение игрока из заявки на матч было осуществлено в целях предосторожности. Сообщается, что защитник должен будет пройти дополнительное обследование.

Ранее из-за травмы паха выбыл аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно. Об этом на сайте клуба объявила пресс-служба «сливочных».

