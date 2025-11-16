Сборная Беларуси сыграла вничью с Данией и набрала первое очко в отборе к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Дании и Беларуси. Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил полузащитник Миккель Дамсгор на 11-й минуте. Во втором тайме хавбек Беларуси Валерий Громыко сравнял счёт на 62-й минуте, а через три минуты Никита Демченко вывел гостей вперёд. На 79-й минуте нападающий датчан Густав Исаксен восстановил равенство на табло.

После пяти матчей сборная Беларуси набрала одно очко и занимает четвёртое, последнее место в группе C. Дания заработала 11 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.