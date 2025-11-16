Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дания — Беларусь, результат матча 15 ноября 2025, счет 2:2, 5-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Беларуси сыграла вничью с Данией и набрала первое очко в отборе к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Дании и Беларуси. Игра прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 2
Беларусь
1:0 Дамсгор – 11'     1:1 Громыко – 62'     1:2 Демченко – 65'     2:2 Исаксен – 79'    

Первый гол в матче забил полузащитник Миккель Дамсгор на 11-й минуте. Во втором тайме хавбек Беларуси Валерий Громыко сравнял счёт на 62-й минуте, а через три минуты Никита Демченко вывел гостей вперёд. На 79-й минуте нападающий датчан Густав Исаксен восстановил равенство на табло.

После пяти матчей сборная Беларуси набрала одно очко и занимает четвёртое, последнее место в группе C. Дания заработала 11 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Стали известны итоги жеребьёвки Евро-2026 по футзалу с участием сборной Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android