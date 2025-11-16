«Благотворительную акцию надо заканчивать». Глушаков — о Карпине после поражения России

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о поражении национальной команды от Чили (0:2) в товарищеском матче, а также посоветовал главному тренеру сборной Валерию Карпину сократить число вызываемых в команду игроков.

«Да, сборная России проиграла. Не надо сравнивать экспертам сборную России 2017 года и Чили. Сегодня я слышал, там эксперты говорили: одни лучше, другие хуже, и футболисты лучше, хуже. Там Видаль играл, у нас в России тоже играли хорошие футболисты. Это были разные сборные и разная подготовка. Мы к Кубку конфедераций готовились, к официальным играм, а здесь просто товарищеские матчи и новое поколение.

По поводу сборной, я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, — будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто моё мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.

Кроме того, я очень впечатлён тем, как в Сочи собралась такая армия российских болельщиков. Не зря съездили и пригласили их поддержать сборную на матче!» — написал Глушаков в телеграм-канале.