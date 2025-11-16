Экс-вратарь сборной Колумбии Рене Игита посоветовал Хамесу Родригесу, в какой клуб перейти

Бывший голкипер сборной Колумбии Рене Игита, ныне работающий тренером вратарей в колумбийском «Атлетико Насьональ», полагает, что полузащитник Хамес Родригес, который близок к уходу из мексиканского «Леона», мог бы продолжить карьеру в составе зелёно-белых.

«Поскольку я работаю в «Атлетико Насьональ», я бы очень хотел видеть Хамеса в своей команде. Если бы я был главным тренером, то пригласил бы его. В Мексике его игрой любовались целый сезон. Говорить о Хамесе Родригесе в Колумбии — всё равно что рассуждать о Лионеле Месси или Диего Марадоне в Аргентине. Это разные игроки, которые своим мастерством привносят в футбол цвет, блеск и красоту», — приводит слова Игиты Marca.